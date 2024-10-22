Стало известно, кто и где познакомил Болгар и Дурова

Шоумен Стас Барецкий заявил, что именно он познакомил блогера Ирину Болгар и основателя Telegram Павла Дурова. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сам начал общаться с ней на одном из корпоративов. По его словам, Болгар в итоге предпочла ему более молодого и продвинутого предпринимателя.

С Иришкой [Болгар] мы познакомились на корпоративе. Она была там, мы познакомились. Кстати, через меня и Паша [Дуров] с ней познакомился. На тусовке познакомились, завертелось, закрутилось. Видите, она все-таки предпочитала более продвинутых ребят. Меня она считала олдырем, знаете, из 90-х. В 1990-х застрял, а молодые ребята ей оказались более интересны, — высказался шоумен.

По словам Барецкого, Болгар сделала правильный выбор. Он отметил, что не осуждает женщин. Шоумен обратил внимание, что в 90-х был тренд на бандитов, а сейчас на «очкариков и айтишников».

Но это и правильно, я женщин не осуждаю. Всему свое время. В 90-х были в тренде бандюганы, сейчас — очкарики и айтишники. Но сейчас, судя по всему, все возвращается из-за отношения людей друг к другу, более жестче, более меркантильны, закрылись в своих скорлупках, — заключил Барецкий.

Певица Анна Калашникова ранее выразила мнение, что Болгар надо «убрать руки прочь» от Дурова и умерить свои финансовые аппетиты. Она считает, что экс-сожительницу основателя Telegram, потратившую 18 млн рублей с его счетов на люксовые вещи, осуждают тысячи женщин, которые одни воспитывают своих детей.