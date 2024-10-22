Осудившая СВО мать Наташи Королевой прилетела в Москву

Поддержавшая Украину мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай прилетела в Россию и познакомилась с женой своего внука. Как пишет «Московский комсомолец», Королева никого не предупреждала о визите мамы, так как опасалась, что поездка сорвется.

В августе 21-летний сын Королевой Архип Глушко женился на Мелиссе Фокс, профессиональной танцовщице на пилоне. Отношения пары начались четыре года назад.

По данным «МК», Людмила Порывай хотела попасть на свадьбу внука, но заболела и осталась в США. Во время визита в Москву в октябре 2024 года она познакомилась с женой внука и прокатилась на автобусе.

«Я миллион лет не каталась в автобусе. Архип подбил с Мелиссой. Они любят городской транспорт и все знают, в том числе и как заплатить за проезд», - рассказала Порывай.

Она добавила, что московский транспорт ей понравился и оказался «лучше, чем в такси». Королева рассказала «МК», что ее мама в силу возраста не может часто летать. Певица навещает ее в Майами дважды в год.

В сети осуждают мать Наташи Королевой, которая не стала защищать зятя

Напомним, в прошлом году Людмила Порывай публично осудила действия российских властей по отношению к Украине. Будучи на концерте Ирины Билык она исполнила танец с украинским флагом.