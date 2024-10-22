Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева пришла в номер к Валерию Меладзе в тканевой маске с лицом певца. Артистка записала на видео реакцию супруга на ее появление.

«Профессионально удивляю мужа после стольких лет вместе», — отметила исполнительница.

Пара в 2014 году официально зарегистрировала отношения. У них трое общих детей: 20-летний Константин, названный в честь брата артиста, 10-летний Лука и 3-летняя Агата. Супруги рассказывали в интервью, что растят дочь без помощи нянь, чтобы не пропустить важные моменты в жизни девочки, как это было с сыновьями.

От первого брака с Ириной Малухиной у Меладзе есть еще трое детей: старшей дочери Инге 33 года, средней Софье 25 лет, а младшей Арине 21 год. Сестры общаются со своим отцом и периодически делятся снимками с ним в соцсетях, но, по словам их матери, с Джанабаевой они не контактируют.

Джанабаева показала, как живет с Меладзе в Испании

10 июня 2024 года певец впервые стал дедом. Его дочь Софья родила сына, которого назвала Георгием.

Ранее экс-солистка «ВИА Гры» поделилась редкими кадрами с дочерью от Меладзе, не скрывая ее лица.