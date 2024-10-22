Певец TSOY выпустит сингл с K-pop-группой X: IN

Казахстанский артист TSOY записал фит с женским K-pop-коллективом X: IN. Песня, получившая название Seoul — Moskva, увидит свет 25 октября.

© go.zvuk.com

По словам музыканта, коллаборация сложилась за пару дней. Текст к треку написал дуэт музыкальных блогеров ManuKian Twins, а аранжировку — саунд-продюсер Рома Bestseller.

X: IN отметили, что они счастливы и благодарны исполнителю за новый опыт. Девушки также были впечатлены тем, что на съемках клипа на композицию TSOY подарил каждой из участниц большой букет цветов.

Продюсер южнокорейского проекта предложил певцу в будущем записать еще один сингл с группой и снять на него видео.

Ранее TSOY представил песню «Кто если не ты» c коллективом «Мохито».