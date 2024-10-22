Лепс изъявил желание вновь стать отцом

Певец Григорий Лепс высказался о желании вновь стать отцом. Причем не один раз. По признанию 62-летнего артиста, в его планах еще как минимум три ребенка.

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Исполнитель хита «Рюмка водки» является многодетным папой. У него уже есть четверо детей от разных жен. Дочь Ингу ему родила первая супруга, остальные же появились на свет в браке вокалиста с Анной Шаплыковой. Со всеми своими наследниками Лепс старается поддерживать хорошие отношения, так как семья всегда была для него важна.

После развода с женой певец начал строить отношения с 18-летней студенткой Авророй. Несмотря на то, что немногие верят в этот роман, сам Григорий заявляет – у них все серьезно. Сам он мечтает вновь построить семью.

«Еще планирую как минимум троих [детей]. Моя мечта довольно обыденная. Родить детей и дождаться хотя бы того, что они закончат школу. Прожить достаточное количество времени, чтобы это увидеть», - поделился Григорий Лепс в программе «Тема» на RU.TV.

К слову, певец не уточнил, видит ли Аврору матерью для своих детей. Напомним, что сейчас у них отношения на расстоянии, так как девушка уехала учиться в Лондон.

Ранее Григорий Лепс прервал концерт в Красноярске из-за фанатки с фонариком.