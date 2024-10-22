«Несчастные женщины»: Анастасия Волочкова вновь ответила хейтерам

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как относится к критике со стороны недоброжелателей.

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Об этом она заявила в интервью врачу-наркологу Василию Шурову, опубликованному на YouTube.

«Это пишут несчастные женщины, страшные. Посмотришь их физиономии на аватарках... Это физиономия, которая выражает то лицо, чем садятся на крыльцо. И вот такое нечто пишет мне, как мне танцевать», — поделилась танцовщица.

Знаменитость призвала всех, кто недоволен ее творчеством и образом жизни, показать на своем примере, как надо. Однако, как отметила балерина, гадости в свой адрес она получает лишь от тех, кому не удалось реализоваться в жизни.

«И вы знаете, их просто очень жаль», — добавила Волочкова.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова подаст новый иск по поводу своей пенсии.

Также Волочкова призналась, что разочаровалась в Джигурде из-за его подстав.