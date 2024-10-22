Певица Земфира*(признана иноагентом на территории РФ) продолжает выступать в Европе. На концерте в Праге она обратилась к российским фанатам и пообещала им встретиться на Родине. Видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Исполнительница этой осенью отправилась на гастроли. Она уже успела выступить в Грузии и теперь добралась до Чехии. Поклонники Земфиры*, которым удалось побывать на ее шоу, поделились в Сети видео, на котором она вновь с тоской вспоминала о России. Если в Тбилиси она расплакалась из-за мыслей о родной Уфе, то в Праге заявила, что верит в свое возращение.

«Тем, кто, живя в России, нашел возможность приехать на концерт, чтобы получить удовольствие и в то же время поддержать меня, - для меня это очень важно. Будем ждать, когда встретимся там. А когда-нибудь мы там встретимся», - отметила Земфира*.

Напомним, что артистка уехала из России после начала СВО. Сейчас она живет за границей вместе со своей подругой-актрисой Ренатой Литвиновой. Ходили слухи, что звезды поругались и перестали общаться, но недавно стало известно, что Рената отправилась вместе с Земфирой* в ее тур, чтобы поддержать.

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*(Признана иноагентом на территории РФ)