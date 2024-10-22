Том Йорк заявил, что ему наплевать на желание фанатов вернуть Radiohead

Лидер британской рок-группы Radiohead Том Йорк сказал, что ему безразлично, хотят ли поклонники возвращения коллектива с новым материалом.

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«Никому не в обиду, и спасибо за заботу. Но я думаю, мы заслужили право делать то, что имеет для нас смысл, без необходимости объясняться», — уточнил музыкант в интервью Double J. Йорк дал понять, что сейчас Radiohead — не приоритетный для него проект.

При этом басист команды Колин Гринвуд в прошлом месяце рассказал, что исполнители вернулись к репетициям.

Последний лонгплей британцев A Moon Shaped Pool увидел свет в 2016 году. Тем временем сайд-проект Тома и гитариста Джонни Гринвуда The Smile недавно представил свой третий полноформатник.