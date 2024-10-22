Глюкозу внесли в черный список артистов

Российская певица Глюкоза попала в черный список артистов для выступлений на новогодних шоу на телевидении. Об этом пишет Shot. Вечерняя Москва

Канал утверждает, что Глюкозу не пригласили на съемки «Голубого огонька», также артистку не зовут и в другие передачи, опасаясь за свою репутацию. Как отмечается в публикации канала, в выступлениях певицы организаторы мероприятий сейчас не заинтересованы, а те, с кем еще ведутся переговоры о корпоративах, настаивают о существенной скидке. News.ru

22 октября Глюкозу оштрафовали на пять тысяч рублей за употребление наркотиков. Ей предъявили административное нарушение по статье о потреблении наркотических или психотропных веществ. Газета.Ru