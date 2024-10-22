Анджелина Джоли тайно встретилась с предполагаемым возлюбленным в отеле

Голливудская актриса Анджелина Джоли тайно встретилась с предполагаемым возлюбленным, британским рэпером Akala, в отеле. Об этом сообщает издание The Sun.

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Инсайдер из окружения звезд заявил, что на прошлой неделе Akala прибыл в гостиницу The Corinthia в Лондоне, где остановилась Анджелина Джоли. По словам источника, рэпер и актриса провели в отеле два дня, а после отправились на ужин в ресторан Soho House.

«Пара провела вместе ночь среды и четверга в отеле и никуда не уходила. Akala уехал из гостиницы на одной из машин Анджелины в пятницу — за пару часов до премьеры ее нового фильма на Британском кинофестивале. Они используют разные машины и секретные входы, чтобы сохранить свои отношения в тайне», — рассказал инсайдер.

До этого сообщалось, что Анджелину Джоли заметили с рэпером Akala после премьеры на 68-м Лондонском кинофестивале. Актриса предпочла total black образ, состоящий из черного брючного костюма и жилета с глубоким декольте. Рэпер появился на публике в синем костюме и шарфе.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.