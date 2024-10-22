У певца Shaman (Ярослав Дронов) могут возникнуть проблемы с регистрацией бренда «Я русский» для водки. Как сообщает Telegram-канал Shot, бороться за него будет петербургская компания «Царевъ», которая еще в 2009 году запатентовала товарный знак «Я русский! Каков восторг!».

Предприниматели позаимствовали эту фразу у русского полководца Александра Суворова и печатали лозунг на водке «Царевка». В последнее время компания перестала ее выпускать, однако от прав на товарный знак не отказывалась. В беседе с бизнесмены они отметили, что готовятся запустить производство других товаров с лозунгом, которые появятся и в магазинах, и на маркетплейсах.

Представители «Царевъ» считают, что Роспатент не позволит Дронову зарегистрировать бренд, поскольку он уже занят. Они назвали заявку Shaman неудачной пиар-акцией. При этом бизнесмены уверены, что могли бы потребовать с артиста роялти за использования их знака в его хите «Я русский», однако не будут делать этого, поскольку он «неплохо поет».

SHAMAN хочет зарегистрировать бренд алкоголя "Я русский"

Сейчас комиссия Роспатента изучает все имеющиеся схожие бренды и сопоставляет их с заявкой Shaman. Отмечается, что подобных товарных знаков очень много: среди них есть и просто «русский», и англоязычные варианты. В спор может вступить и «Союзплодоимпорт», который выпускает водку «Русская» еще со времен СССР.

Напомним, что 12 октября Дронов подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков. Согласно перечню товаров и услуг, под названием «Я русский» музыкант собирается выпускать алкоголь, парфюмерию, различные косметические средства. Представитель пресс-службы исполнителя Антон Коробков-Землянский заявил, что певец решил зарегистрировать товарный знак в первую очередь для защиты бренда, которым стала его песня. Он отметил, что на маркетплейсах имеется множество товаров невысокого качества с названием песни, которые не имеют отношения к Shaman.