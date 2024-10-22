Глюк'oZа угодила в новый скандал

Певицу Наталью Чистякову-Ионову (Глюкоза) привлекли к административной ответственности по статье о потреблении наркотических, психотропных или новых потенциально опасных психоактивных веществ без назначения врача. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы

Мировой судья участка номер 442 района Крюково признал певицу виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф в пять тысяч рублей. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Чистяковой-Ионовой несовершеннолетних детей.

Из протокола об административном правонарушении следует, что полицейские обратили внимание на певицу в зале аэропорта Шереметьево. В протоколе отмечается, что «внешне по визуальным признакам» она находилась в состоянии наркотического опьянения. Певица отказалась от медицинского освидетельствования.

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В июле после выступления Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске зрители пожаловались на странное поведение певицы и предположили, что она была нетрезва. Сама певица заявила, что последний месяц был сложным для нее из-за смерти бабушки.

Чистякова-Ионова сообщила, что ей пришлось обратиться к врачу, который прописал ей снотворное и антидепрессанты. Она заявила, что впервые в жизни принимала такие лекарства и не знала, как они на нее действуют.