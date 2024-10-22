Хейтеры припомнили Седоковой скверный поступок

Недавно стало известно, что певица Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. После разрыва экс-солистка группы «ВИА Гра» уже готова идти дальше, пока спортсмен пытается ее вернуть. При этом артистка уже успела столкнуться с волной хейта в Сети и не стала отмалчиваться, резко ответив недоброжелателям в личном блоге.

После заявления о разводе с мужем 41-летнюю Анну Седокову атаковали хейтеры. Пользователи Сети утверждают, что певица никогда не стремилась сохранить брак, а некоторые припомнили ей, как она якобы увела Яниса Тимму из семьи, в которой воспитывался маленький ребенок.

«Разбила семью Яниса, так нельзя жить…», «Просто Вы любите разных мужчин и иногда их менять. Зачем разыгрывать драму?!», «Это ваш выбор. Вы каждый раз выбираете не семью», — пишут в Сети.

Анна Седокова не оставила без внимания последнее высказывание и решила ответить, заодно дав отпор всем критикам. Экс-солистка «ВИА Гры» упрекнула хейтеров в том, что они судят о ее жизни при том, что не знакомы с ней лично и не были рядом в трудные моменты.

«Как много вы обо мне знаете… Столько о моих страхах, столько о моей жизни и моих выборах. Мы с вами знакомы лично? Вы утешали меня, когда мне изменяли, когда я осталась без денег с ребенком на руках? Были со мной рядом, когда я работала в самых грязных караоке, чтобы оплатить адвоката и бороться за дочь? Может быть, вы и сегодня держите меня за руку, когда я подхожу к зеркалу? Нет? Тогда вы сейчас пишете мне о своих страхах. Потому что единственный человек, которого вы действительно знаете, это вы», — высказалась Анна Седокова.

Напомним, артистка и баскетболист прожили в браке четыре года. У пары нет общих детей, но Янис Тимма поладил с детьми Анны Седоковой от предыдущих отношений, 19-летней Алиной и 7-летним Гектором. Недавно певица подтвердила слухи о расставании с супругом, а 16 октября подала на развод.

«Этот брак уже изжил себя»: Анна Седокова подала на развод

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова высказалась о личной жизни и не оставила шансов вернувшемуся в Москву мужу.