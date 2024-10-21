Певец Александр Маршал высказался о сроках завершения СВО фразой «прогнозировать невозможно». Артист, который поддерживает бойцов, выступает в госпиталях, также рассказал, что ему не страшно ездить на фронт – там страх полностью пропадает.

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Журналисты mk.ru поинтересовались у артиста, когда придет победа. На это Маршал сказал: «Никто не знает. Что-то прогнозировать невозможно».

Он отметил, что сейчас Россия противостоит всему Западу. Певец назвал президента Украины Владимира Зеленского «загадкой». Музыкант добавил, что знал украинского лидера и общался с ним во время его визитов.

Также певец ответил, не страшно ли ему ездить на фронт.

«Когда я пересекаю границу дозволенного там, на передовой, у меня этот страх полностью пропадает», - поделился певец.

Маршал часто выступает в госпиталях и говорит, что после ранений все хотят вернуться обратно на СВО.

«Я еще никого не встречал, чтобы кто-то сказал, что хочет остаться дома», - поделился музыкант.

Ранее сообщалось, что актер из «Зверобоя» и «Василия Теркина» Владимир Ефремов отправился на СВО. В 33 года он оставил успешную карьеру.