Новые российские синглы: Стереополина, Artik & Asti, Cream Soda и другие

Каждую неделю исполнители и музыканты радуют окружающий мир тысячами новых песен и релизов. Звук Медиа старается разобраться в этом вечно бурлящем музыкальном потоке и выбирает интересное, примечательное, любопытное. Возможно, что-то из новинок пополнит и ваш собственный плейлист!

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Гуф — Остров

Деятельный рэп-артист под чуть лиричный хип-хоп-бит хвастается про свою жизнь на острове (имеется в виду Пхукет) и попутно транслирует одну нехитрую мысль — что без туристов на острове и хорошо, и спокойно. Видимо, из песни следует сделать вывод, что простым смертным ездить туда не надо, а достаточно просто послушать Гуфа.

Cream Soda — Облака

С клубных танцполов обратно в радиомейнстрим — Cream Soda в новой работе следуют заветам группы Faithless и мириад трансовых коллективов, в которых за все человеческое в электронном музыкальном потоке отвечала вокалистка. «Облака» — вполне себе лиричная, но без перехлеста песня, которую совсем скоро начнут включать во всевозможные плейлисты с названиями типа «Cream Soda. The Best Of».

Джиган, Artik & Asti, NILETTO — Худи

Классическая поп-музыка в звуковых расцветках середины двадцатых: девочка все танцует, хмурые парни наговаривают что-то про клубы и невыносимую легкость бытия, а все это время четкий, как метроном, отстукивающий равномерный хаус-бит. Типичное звучание всех кабаков и машин, в которых так любят гонять бесшабашные люди.

Стереополина — Ночной гость

Восьмидесятые с нами навсегда! Стереополина, например, под характерно звучащий синтезаторный бас, сквозь звуковую толщу рассказывает про ночного гостя. Это как со сном — вроде бы и страшно, но это всего лишь сон, поэтому можно спокойно спать дальше и смотреть очередную увлекательную историю.

Natan — Холодная осень

Какая же осень без чувственных современных любовных романсов, которые сегодня лучше заходят слушателям, если их исполняют красавчики мужчины с кавказскими фамилиями. Пусть Natan родом не с Кавказа, но страсти в его музыке и голосе хватает с избытком. «Холодная осень» — классическая романтическая песня, где всем героям плохо. Все грустят только ради того, чтобы через песенные страдания хорошо стало конечному слушателю.

Игорь Цыба — 60 22

Мужчина брутальной наружности, автор случайно завирусившегося «Дымка», продолжает делать то, что делал и до «Дымка», и будет делать после. Его песни это короткие жизненные зарисовки (кажется, во многом, списанные с натуры). Например, в новой работе он не играет в нумерологию, а просто рассказывает, как оно бывает, когда он в возрасте, а она — молода. Что происходит дальше, всем понятно благодаря грустному голосу исполнителя, который в жизни чего только не повидал.