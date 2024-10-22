Виктория Боня сравнила историю Болгар со сказкой о золотой рыбке

Блогерша и телеведущая Виктория Боня осудила в шоу «Малахов» поведение Ирины Болгар в скандале с Павлом Дуровым.

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Боня заявила, что в таких историях всегда разменной монетой являются дети. Она сравнила скандал со сказкой о золотой рыбке. Блогерша считает, что Болгар может стать в ней «бабкой, которая осталась у разбитого корыта». Она уверена, что женщина хочет популярности и пиара. Из-за этого, как отметила телеведущая, страдают ее дети.

«Имея такого отца детей, как Павел, можно выстроить отношения так, что дети всегда останутся в бенефите. Она могла прийти и сказать Паше: давай придумаем какое-то приложение для меня», — заявила Боня.

В конце августа стало известно, что Болгар подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии. В иске, поданном в марте 2023 года, она утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из их сыновей. Болгар также требовала предоставить ей опеку над детьми. В мае того же года суд встал на ее сторону, а в феврале следующего вынес окончательное решение в пользу матери.