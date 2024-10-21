Отец Жанны Фриске назвал причину «изгнания»Шепелева с российского ТВ

Телеканал «Россия-1» не стал возобновлять контракт с ведущим Дмитрием Шепелевым, последним возлюбленным известной певицы Жанны Фриске. Об этом пишет портал «Абзац».

По данным портала, после начала спецоперации Дмитрий Шепелев заявил, что ему «стыдно за русских», и попросил прощения у украинцев.

«Шепелев никогда нигде не удержится. Ему путь везде закрыт. Очевидно, что он скандальный человек, который не может ужиться вообще ни с кем. У него даже друзей нет», — разъяснил Владимир Фриске.

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Мужчина отметил, что Жанна говорила ему о кавалере: «Не вижу в нём особого таланта». Работники телеканалов, добавил он, в беседе называли Дмитрия «высокомерным», считали, «он понты кидает, а отдачи ноль».

Фриске подчеркнул, что Шепелев мечтает попасть на Запад, отвернулся от России. В связи с этим, констатировал он, и Россия отвернулась от телеведущего, а через полгода и вообще забудет про него.