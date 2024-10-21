Кудрявцева купила элитный китайский автомобиль

Телеведущая Лера Кудрявцева купила новый автомобиль более чем за 5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По словам знаменитости, машина ей нужна для того, чтобы возить дочь Марию в гимназию. В результате выбор Кудрявцевой пал на китайский автопром — она приобрела внедорожник Tank 500. Автоэксперт Мария Посеницкая отметила, что хоть сейчас у покупателей много скепсиса по поводу автомобилей из Китая, этот бренд не вызывает серьезных нареканий.

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«Стоимость внедорожника очень зависит от комплектации, но цена нового автомобиля — более 5 миллионов рублей», — добавила специалист.

Напомним, что в сентябре Кудрявцева заявила о смерти бывшего зятя Дмитрия Жукова — экс-супруги ее родной сестры Оксаны Жуковой. Она призналась, что благодаря ему побывала в Центре подготовки космонавтов, где работал мужчина. Кроме того, он обладал отличным чувством юмора, играл на гитаре, пел. Для телеведущей его кончина стала огромной потерей.