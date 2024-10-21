СМИ сообщили о провале зарубежных гастролей Галкина* и Орбакайте

Телеканал «Царьград» сообщил, что зарубежные гастроли комика Максима Галкина* и певицы Кристины Орбакайте «пошли не по плану». Канал утверждает, что в их залах много пустых мест, а зрители оставляют в соцсетях негативные отзывы.

Гастроли Галкина* по Северной Америке начались в октябре. Как утверждает «Царьград», за несколько дней до выступления комика во Флориде основная часть билетов на его концерт была все еще не продана.

Также недавно состоялся тур Кристины Орбакайте по США и Канаде. По данным «Царьград», она столкнулась со схожими проблемами - свободными местами в залах и «недобором по кассовым сборам». В некоторых американских городах якобы пустовало около трети мест. Первые концерты певицы в рамках тура по Австралии показали, что спрос на ее выступления в стране невысок, отмечает телеканал.

В недавнем интервью Орбакайте рассказала, что концерт в Санкт-Петербурге, состоявшийся в марте 2024 года, стал ее заключительным выступлением в России. По словам Орбакайте, она решила, что встретится с российскими поклонниками «когда-нибудь в лучшей жизни».

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Галкина* признали иностранным агентом в России в сентябре 2022 года. Позже в Госдуме призвали включить в список иноагентов и певицу Аллу Пугачеву, его супругу, из-за ее постов в соцсетях об украинском кризисе. Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.