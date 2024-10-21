Жуков рассказал о самых безумных поступках со стороны фанаток

Музыкант Сергей Жуков рассказал, что сталкивался с неадекватным поведением со стороны фанаток. В интервью телеведущей Юлии Меньшовой на YouTube он рассказал, что одна из них лежала под дверью его квартиры 8 дней.

Проблемы с чрезмерным вниманием со стороны молодых девушек начались у Жукова вместе с пиком популярности группы «Руки Вверх!». Его первой жене Елене Добындо даже приходилось открывать дверь с ружьем в руках из-за угроз облить ее кислотой. По словам солиста, это становилось «напряженным».

«Потому что одно дело любить на расстоянии, говорить: "Люблю тебя". Другое дело даже на концерте покричать, повизжать, поплакать. А третье дело — это, образно говоря, когда ты открываешь утром дверь, чтобы выйти, а дверь не открывается. Просто там лежит девочка, и она лежит уже восьмой день в подъезде», — сказал Жуков.

Певец звал участкового, который беседовал с девушкой и ее отправляли домой, однако вечером она возвращалась. С каждым днем ситуация становилась тяжелее: жена ругалась и боялась за ребенка, соседи высказывали недовольство из-за посторонних людей. После Жуков столкнулся со страхом и неврозом: ему приходилось регулярно проверять машину на наличие опасных предметов.

В результате певец решил поговорить с поклонницей. Она призналась, что хочет каждый день получать от него автограф. Жуков пообещал это делать, однако на улице. Спустя некоторое время девушка перестала караулить лидера «Руки Вверх!», поскольку переросла этот период влюбленности.