Недавно Николай Басков отметил 48-летие. Одному из самых завидных женихов России часто задают вопросы, когда же он определится с личной жизнью. Однако наученный горьким опытом первого брака певец не торопится.

Много лет назад Николай Басков был женат на Светлане Шпигель, у них родился сын Бронислав. Однако Светлана подала на развод и увезла ребенка из России. Семья эк-супруги не дает певцу возможности общаться с сыном.

ейчас же, отвечая журналистам на вопрос о собственной свадьбе, Басков сказало, что ориентируется на прискорбный опыт Павла Дурова. Об этом пишет издание vokrug.tvю

«Когда читаешь такие истории, жениться не очень хочется», — заявил Басков.

Певец отметил, что не хотел бы иметь 100 детей, потому что «это безответственно».

Недавно Филипп Киркоров, Николай Басков и Стас Михайлов спели на румынском в поддержку оппозиции в Молдавии.

Как сообщает источник, артисты поддержали оппозиционные силы Молдавии, исполнив Inima mea e Moldova, написанную Симионом Гимпу и Ионом Алдеа-Теодоровичем.