Кудрявцева огорчилась, увидев свою фотографию в палатке с шаурмой

Лера Кудрявцева пожаловалась, что была неприятно удивлена, случайно увидев свою фотографию на вокзальном ларьке с шаурмой. Выглядело это так, что звезда экрана зазывает публику купить в этой палатке продукцию держателя шаурмичной, сообщают 7days.

«На Киевском вокзале раньше была шаурма. Там был ларек. Моя фотография — и рядом шаурма. И сосиска торчит!» - возмутилась телеведущая программы «Секрет на миллион».

Гостья программы Мария Аниканова поделилась с публикой схожей историей. Только Кудрявцеву «использовали вслепую», а Аниканова стала жертвой собственной невнимательности.

Выпускница Высшего театрального училища имени Щукина соблазнилась гонораром и согласилась на рекламу, не особо изучив детали. Позже выяснилось, что рекламировать ей доверили биотуалеты.

Ранее отказ блогера Валерии Чекалиной от юридических услуг, которые ей предложила адвокат Катя Гордон, до глубины души задел подругу последней Леру Кудрявцеву.

Телеведущая не смогла промолчать и высказала все, что думает о Лерчек и ее доходах. На своей странице в социальной сети Кудрявцева сообщила, что блогер зарабатывает миллионы, ничего для этого не делая.