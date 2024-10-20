Мошенники в третий раз обманули актера Оборотова на деньги

Мошенники украли у 74-летнего актера Юрия Оборотова 58 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza». При этом, по данным источника, это уже третий раз, когда злоумышленникам удается выманить у артиста деньги.

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Отмечается, что 3 октября Оборотову по WhatsApp позвонил якобы сотрудник ЕМИАС и сказал актеру срочно обновить приложение. У пожилого артиста его не было, поэтому мужчине пришлось его скачать. После Оборотов просто следовал всем указаниям мошенников. Через несколько недель актер проверил свой счет и обнаружил, что у него пропали 58 тысяч рублей. После этого артист написал заявление в полицию.

В предыдущий раз злоумышленникам удалось обмануть Юрия Оборотова на деньги в 2022 году. Тогда мошенники убедили актера положить семь млн рублей на специальный инвестиционный счет, с которого мужчина якобы сможет получать дивиденды. Однако через несколько месяцев все средства артиста пропали, после чего он обратился к юристам, которые за 100 тысяч рублей пообещали ему помочь вернуть деньги. При этом аферисты ничего не сделали и согласились вернуть Оборотову лишь пять тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мошенники стали обманывать родителей школьников, притворяясь репетиторами.