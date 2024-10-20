Дочь Успенской стала жертвой изнасилования в рехабе

Любовь Успенская не раз отправляла дочь, Татьяну Плаксину, в специальные клиники, чтобы помочь ей избавиться от наркозависимости. В одной из них три года назад с девушкой случилась беда: она подверглась насилию. Плаксина призналась в этом в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале «НТВ».

«Мама закрыла в жутком месте, где меня изнасиловали. Медбрат… Это было единожды… Пришел, меня чем-то заколол и начал взаимодействовать со мной. Были последствия — очередная травма. И физическая тоже. Это было больно», - рассказала Татьяна.

Видимо, из нежелания публичного обсуждения этой истории, дело до суда не дошло, пишет «Комсомольская Правда»

«Мама знала об этом, и мама подняла скандал в клинике. Не было никакого суда, она просто приехала со своим директором».

К директору Успенской Татьяна добрых чувств не питает. Она считает, что тот даже без необходимости неоднократно помещал ее в специализированные клиники.

«Его настоящие настоящие планы - после смерти матери запихнуть меня в психушку и отобрать все имущество… С каким рвением он меня каждый раз запихивал в эти психушки», - заявила Плаксина.

Плаксину обижает, когда ее называют просто «дочь Успенской». Сейчас 34-летняя Татьяна стремится к сольной карьере, хотя и продолжает выступать дуэтом с Успенской. При этом, как заявляет сама Плаксина, зависть к матери уже прошла, ведь она нашла свое место в жизни.