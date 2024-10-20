Израиль ответит на запуск дрона по резиденции Нетаньяху

Израиль планирует принять ответные меры в связи с запуском с ливанской территории беспилотника, который врезался в здание близ резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на дипломатический источник

"Израиль планирует отомстить за покушение на жизнь Нетаньяху, совершенное "Хезболлой", объяснив, что в конечном итоге ответственность за это несет Иран", - говорится в публикации.

Источник отметил, что "Хезболла" является ставленником Ирана, поэтому "Тегеран также несет ответственность за этот инцидент". Газета отмечает, что источник выступил после того, как запущенный "Хезболлой" беспилотник поразил здание в Кесарии. Израиль заявил, что дрон был выпущен по дому Нетаньяху в этом городе.

Но ни премьер-министра, ни его семьи в тот момент не было дома. Также не было подтверждено, действительно ли беспилотник поразил его дом. Сам Нетаньяху обвинил "агентов Ирана" в том, что они пытались ликвидировать его вместе с супругой во время атаки БПЛА у Кесарии.