Бородина откровенно высказалась о своем браке

Сейчас Ксения Бородина счастлива с новым избранником Николаем Сердюковым. Но о своем браке с Курбаном Омаровым телеведущая до сих по не может говорить без душевной боли.

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Публика вновь смогла в этом убедиться при просмотре шоу Ксении на YouTube «Открытый прием».

Героиня выпуска потеряла возлюбленного и тяжело переживала его смерть. Но всплыла неприглядная правда о многочисленных изменах ее любимого и о том, что он скончался от последствий ВИЧ-инфекции.

Бородина сказала девушке что понимает ее страдания, пишет издание Super.

«Я тоже жила с человеком, у которого была двойная жизнь, я поэтому твои чувства очень понимаю. Я понимаю, о чем ты говоришь, я понимаю твои боли. И понимаю, как это ужасно все это потом узнать», - сказала она.

Напомним, Ксения Бородина рассекретила свой роман с Николаем Сердюковым летом текущего года. У телеведущей также есть двое детей от предыдущих отношений: 15-летняя Маруся от брака с бизнесменом Юрием Будаговым и 8-летняя Теона от брака с предпринимателем Курбаном Омаровым.