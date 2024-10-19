Калашникова сочла чрезмерными гонорары Shaman

Анна Калашникова поддержала точку зрения Яны Поплавской, которая была шокирована выделением из госбюджета 16 миллионов на концерт Ярослава Дронова в Оренбурге. Ее слова приводят NEWS.ru

«Это немыслимо, я абсолютно согласна с Яной Поплавской. Даже Киркоров выступает за семь миллионов», — сказала Калашникова.

Анна сама участвовала в концерте, который был организован властями Ростова-на-Дону. Гонорар ее был почти условным.

«Я выступала на разогреве у Стаса Костюшкина. Лично я получила совсем маленькую сумму. Это было намного меньше 100 тысяч рублей», - отметила певица.

Ранее телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале в шуточной манере обратилась к «дружинникам, активистам, комсоргам и старостам» с просьбой отреагировать на намерение певца зарегистрировать марку водки с названием «Я русский». Она отметила комичность ситуации и задалась вопросом, каким человеком артист видит настоящего гражданина России.