Папарацци запечатлели на прогулке в Нью-Йорке 18-летнюю дочь актера Тома Круза Сури со своей матерью, голливудской актрисой Кэти Холмс, пишет Daily Mail. Журналисты обратили внимание, что девушка очень похожа внешне на экс-супругу звезды серии боевиков «Миссия невыполнима».

Холмс со своей дочкой устроили день шоппинга, обратили внимание представители СМИ. На прогулку 45-летняя актриса надела пальто The Frankie Shop, серую толстовку, спортивные штаны и дополнила образ яркими кроссовками Pony M. Сури вышла в свет в свободной джинсовой куртке поверх белой майки и в темно-синих свободных брюках.

Ранее дочь Тома Круза после совершеннолетия отказалась от фамилии отца, окончательно обрубив связь со знаменитым родителем. Девушка играет в театре и на афише фигурирует как Сури Ноэль. Как писали зарубежные СМИ, Ноэль — второе имя ее матери. Таким образом девушка хотела показать, что не нацелена строить семейные отношения с отцом, с которым не виделась много лет.

Позже стало известно, что Сури поступила на первый курс в частный университет Карнеги-Меллон в Питтсбурге и переехала в обычное студенческое общежитие. 18-летняя девушка перебралась на новое место жительства при поддержке своей мамы, актрисы Кэти Холмс.