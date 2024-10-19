Шаляпин захотел стать национальным героем России и Америки

Прохор Шаляпин во время круиза на океанском лайнере записал видеоролик во время прохождения всем известного Бермудского треугольника. Певец сообщил, что ему стало страшно, да еще для пассажиров объявили какую-то важную информацию на английском и итальянском языках.

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Прохор отметил, что ему хотелось занять место поближе к спасательным шлюпкам. Об этом информирует портал Тhevoicemag.

«Хочется, чтобы корабль пошел ко дну, спасти какого-нибудь американского старичка, затащить его в шлюпку, отплыть подальше и стать национальным героем не только в России, но и в Америке. Чтобы меня показали в шоу Опры. Наконец познакомить Андрея Малахова с Опрой», — рассказал Шаляпин.

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