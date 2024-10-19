Боня рассказала об ухудшимся после восхождения на Манаслу здоровья

Виктория Боня осенью этого года добилась давно желанной цели - поднялась на гималайскую гору-восьмитысячник Манаслу.

В фотоотчете о путешествии телеведущая показала: восхождение далось ей нелегко. Она получила сильные солнечные ожоги, лицо обсыпало герпесом. Кроме того, у нее начались сильные боли в желудке.

По приезду Виктория отправилась к медикам, которые назначили ей гастроскопию. Эту процедуру она предпочла пройти под наркозом, пишет издание Super.

«Приехала делать гастроскопию… Напомню, в горах у меня два раза схватило живот так, что я не могла продолжать свое восхождение. Именно поэтому я совершала summit push (штурм вершины. — ред) с 1-го лагеря», -написала Боня.

Медики диагностировали обострение гастрита. Телеведущая успокоила поклонников в личном блоге, сообщив, что ничего серьезного не произошло, просто желудок «начал жаловаться» на экстремальные условия и специфическую еду.Поход в горы спровоцировал у Бони обострение хронического заболевания

Ранее Виктория Боня жестко ответила тем, кто обвинил ее в постановочном восхождении на вершину горы-восьмитысячника, и озвучила свою новую смертельно опасную цель.