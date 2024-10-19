Снуп Догг сообщил, что готовит фит с кантри-исполнителем Заком Брайаном

Рэпер Снуп Догг рассказал, что работает над совместным треком с кантри-певцом Заком Брайаном. Для Брайана это будет первая в карьере коллаборация с представителем жанра хип-хоп.

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В программе Today Show Снуп Догг заявил, что кантри-исполнитель сам прислал ему демо песни. Теперь рэпер должен написать к ней куплет. Дополнительные подробности о проекте не раскрываются.

Ранее продюсер Dr. Dre признался, что в его предстоящем альбоме со Снуп Доггом Missionary будет фит с британским рокером Стингом. Релиз лонгплея ожидается в ноябре 2024-го.