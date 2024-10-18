Певицу Монеточку* объявили в уголовный розыск

Российская певица Елизавета Гырдымова (*признана иноагентом в России), более известная под сценичесим псевдонимом Монеточка, была объявлена в уголовный розыск в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующая карточка появилась на сайте базы МВД России. При этом, по какой именно статье разыскивают певицу, на сайте не уточняется.

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«Елизавета Гырдымова, 01.06.1998. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе МВД.

Напомним, что в начале сентября в отношении Монеточки возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента.