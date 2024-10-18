Популярный блогер пожалел, что покинул Россию

Блогер Садаров пожалел, что покинул Россию
Блогер Амиран Сардаров заявил, что сожалеет об отъезде из России. Об этом он рассказал во время шоу «Сессия».
По словам Сардарова, решение уехать из России в США стало худшим в его жизни. Как объяснил блогер, он вырос с представлением о том, что США являются «финальной точкой острова счастья», но в реальности эти ожидания не оправдались.
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«Я приехал туда, и ничего не оправдалось», — заявил он.
Сардаров также уточнил, что надеялся достигнуть в США всеобщего признания, но этого не случилось. Теперь он вернулся в Россию и хочет доказать, что «в РФ могут создавать контент, за которым будут следить во всем мире».