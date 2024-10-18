Экс-участник Little Big прокомментировал свою госпитализацию

Лидер группы Jane Air и экс-участник Little BIg Антон Лиссов прокомментировал новости о своей госпитализации. Этим он поделился со своими подписчиками в Telegram-канале.

В ролике, который Лиссов записал, идя по одной из улиц Санкт-Петербурга, он призвал не паниковать из-за слухов.

«Ну что, котаны, отставить панику! Вы так просто от меня не отделаетесь!» — заявил музыкант.

Ранее сообщалось, что Антон был госпитализирован в Мариинскую больницу с подозрением на инфаркт.