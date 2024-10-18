Известная украинская певица купила дом в России

Известная украинская певица Таисия Повалий рассказала, что купила дом в ипотеку после переезда в Россию два года назад. Lenta.ru

В Москве у певицы не было своего жилья. В прежние годы она, приезжая в Россию на гастроли, останавливалась в съемной квартире. После переезда из Киева на ПМЖ в Москву Таисия сразу задумалась о покупке собственного дома. Не так давно она смогла осуществить мечту. Ura.Ru

«Я дом купила в ипотеку. Сейчас исправно плачу ежемесячные платежи. Дом мы купили б/у, не новый. В нем до нас жили люди 10 лет. Мы ничего не покупали особого, потому что они оставили нам мебель. Ремонт тоже не делали», — рассказала она. Passion.ru