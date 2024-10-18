Против американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) поступил новый иск о групповом изнасиловании, сообщает Daily Mail. По данным издания, пострадавшая утверждает, что исполнитель напал на нее после слов о том, что он может быть причастен к гибели рэпера Тупака Шакура.

Пострадавшей выступила Эшли Пархэм. Она рассказала следствию, что познакомилась с рэпером в феврале 2018 через своего знакомого по имени Шейн Пирс. По ее словам, Пирс хотел ее впечатлить знакомством со знаменитостью и позвонил артисту по видеосвязи.

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Но знакомство приятеля с Комбсом не впечатлило Пархэм. Она отказалась от разговора с репером, сказав, что он может иметь отношение к убийству Тупака Шакура. Предположительно, рэпер услышал ее ответ.