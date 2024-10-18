Певица Алсу в октябре выступила в московском Доме музыки с симфоническим оркестром. Как рассказал «Московский комсомолец», во время концерта Алсу обратилась к «главному мужчине своей жизни» - восьмилетнему сыну Рафаэлю.

Выступления в Москве стали первыми большими концертами певицы после многолетнего перерыва. Как отмечает «МК», планировалось, что концерт будет один, но зрители так активно раскупали билеты, что было решено добавить еще одно выступление. Во время одного из концертов Алсу обратилась к сыну.

«Сегодня в зале присутствует мой сын. Рафаэль, лапулечка, я тебя не вижу, но я тебя очень люблю. Я пою для тебя сегодня», - сказала Алсу.

Как отмечает «МК», прокомментировала певица и тему расставания с мужем бизнесменом Яном Абрамовым. Алсу была замужем за Абрамовым с 2006 года, у них родились две дочери и сын. В августе 2024-го стало известно о разводе пары. Певица рассказала, что поклонники помогли ей пережить эту ситуацию.