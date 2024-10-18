Роспатент: заявки Shaman на товарный знак «Я русский» проходят стадию экспертизы

В пресс-службе Роспатента рассказали RT, что 12 октября получили две заявки на товарный знак «Я русский» от Ярослава Дронова (SHAMAN). В данный момент оба заявления проходят стадию формальной экспертизы.

«12 октября в Роспатент поступили две заявки на товарный знак от Дронова Ярослава Юрьевича. Регистрация товарных знаков проходит в два этапа. На первом этапе проводится формальная экспертиза, то есть корректность поданных документов, их заполнение, а также факт уплаты соответствующих государственных пошлин», — объяснили там.

На втором этапе проходит экспертиза заявленного обозначения на его соответствие требованиям законодательства, в том числе на предмет сходства с ранее зарегистрированными товарными знаками или поданными заявками.

«Обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, если не противоречит требованиям, установленным статьей 1483 Гражданского кодекса России. Так, согласно Гражданскому кодексу России, не могут быть зарегистрированы обозначения, которые не обладают «различительной способностью». К этой группе относятся обозначения, вошедшие во всеобщее употребление, характеризующие товар (например, его форма) или соответствующую услугу. Не допускается регистрация обозначений, которые являются ложными, содержат ложную информацию или противоречат общественным интересам», — предупредили в Роспатенте.

Средний срок рассмотрения заявок на регистрации товарного знака составляет порядка 4 месяцев, заключили в пресс-службе.

Как стало известно ранее, SHAMAN хочет зарегистрировать товарный знак «Я русский».

Общественное движение «Ветераны России» выступило против этого и призвало руководителя Роспатента Юрия Зубова отказать в регистрации товарного знака.