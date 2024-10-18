31-летняя модель Мурашкина умерла, не дождавшись трансплантации

Названа причина смерти 31-летней российской модели, появлявшейся в журнале Playboy, и звезды телешоу "Холостяк" Вероники Мурашкиной.

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Молодая женщина умерла в ночь на 17 октября. Как пишет "СтарХит" со ссылкой на близких модели, - от болезни легких. Изданием отмечено, что Мурашкиной требовалась пересадка органа: "Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась".

Вероника Мурашкина cтала известна в 2017 году, приняв участие в пятом сезоне "Холостяка" с актером Ильей Глинниковым.

В 2020-м модель попала в ДТП - Веронику сбила машина, Мурашкина получила серьезное увечье, долго лечилась и восстанавливалась.

Мурашкина родилась в Тогучине, жила и работала в Москве. 31 год модели исполнился совсем недавно - 24 сентября.