Музыкант Сергей Жуков рассказал, как ему и его коллеге по группе «Руки вверх!» Алексею Потехину предложили делать карьеру через постель. В интервью Юлии Меньшовой на ее авторском YouTube-канале он признался, что подобный случай произошел в 90-е.

Когда музыканты переехали в Москву, то пытались заинтересовать своими песнями продюсеров. Будущие звезды рассылали свои кассеты и однажды их позвали на встречу. Они были рады, однако смутились, что переговоры назначили на 12 часов ночи. Музыканты пришли заранее и час ходили вокруг дома. Когда они поднялись в квартиру, то их встретил голый мужчина. По словам Жукова, они с Потехиным были «из провинции» и не поняли подобного, о чем сказали собеседнику.

«Мужик понял, что ему не рады. Халат надел и сказал, что песни у нас хорошие, но нужны деньги на клипы, и предложил мне спать с женщиной 64 лет, которая будет эти деньги давать», — сказал экс-участник «Руки вверх!»

Жуков отметил, что они с другом были ошарашены происходящим и «бочком» вышли от продюсера. Метро к тому времени уже закрылось и им пришлось более трех часов идти пешком до своей съемной квартиры.