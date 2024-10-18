Юристы Мизулиной нашли в соцсетях Лебедева еще два видео, опорочивших ее честь

Юристы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной приобщили копии еще двух видео на канале во "ВКонтакте" Артемия Лебедева в рамках рассмотрения иска о защите чести и достоинства к дизайнеру, а также блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом). Как уточнил ТАСС адвокат дизайнера Калой Ахильгов, Лефортовский суд Москвы приобщил эти ролики и перенес процесс по иску на 31 октября.

"Истцы решили уточнить исковые требования, приобщив к исковому заявлению с канала в ВК Артемия Лебедева еще две копии новых видео, которые, по их мнению, порочат честь и достоинство их доверителей. В ближайшее время мы изучим новые видеоролики и выскажем уже после этого свое отношение к новым вводным от наших процессуальных оппонентов", - сказал адвокат.

По его словам, речь идет о тех видеороликах дизайнера Лебедева, которые он опубликовал уже после первого видео с интервью блогеру-иноагенту Дудю, которое изначально стало предметом судебного разбирательства. В этой связи суд перенес рассмотрение гражданского дела и запланировал дату следующего заседания на 31 октября.

Екатерина Мизулина подала иск о защите чести и достоинства в отношении Лебедева и Дудя после выхода интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично. Мизулина требует взыскать солидарно с ответчиков моральный вред в размере 10 млн рублей и в случае удовлетворения исковых требований направить эти средства на помощь семьям участников СВО.