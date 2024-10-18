Орбакайте показала фото в купальнике

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте показала откровенное фото с супругом Михаилом Земцовым на отдыхе в Новой Зеландии. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя дочь певицы Аллы Пугачевой предстала в черном раздельном купальнике, бейсболке, и солнцезащитных очках. При этом возлюбленные находились в грязевом водоеме с глиной на теле. Избранник исполнительницы, в свою очередь, позировал с голым торсом.

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В апреле Кристина Орбакайте прогулялась в платье с портретом Аллы Пугачевой. Знаменитость прогулялась в длинном платье темно-зеленого цвета с изображением Примадонны в оранжевых, красных и желтых тонах.