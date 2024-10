Тесс Холлидей, Cosmopolitan UK, 2018. Появление на обложке британского Cosmopolitan самой обсуждаемой плюс-сайз-модели в мире произвело эффект разорвавшейся бомбы. 33-летняя американка Тесс Холлидей, вес которой на момент съемки составлял более 155 килограммов при росте 165 сантиметров, позировала в купальнике, а вынос на обложке гласил: «I want the haters to kiss my ass» (с англ: «Я хочу, чтобы ненавистники поцеловали меня в задницу»). Провокация удалась: журнал обвинили в пропаганде ожирения, а саму героиню — в том, что своей внешностью она фактически популяризирует нездоровый образ жизни.