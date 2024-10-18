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От Деми Мур до Ксении Собчак: 10 скандальных обложек с обнаженными звездами

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© Tatler/Vogue France/Vanity Fair
Деми Мур, Vanity Fair, 1991 год. Обнаженная фотография беременной Деми Мур, сделанная Энни Лейбовиц, вызвала горячие споры в редакции Vanity Fair — некоторые сотрудники были категорически против того, чтобы использовать снимок для обложки, опасаясь скандала. После выхода номера многие читатели действительно сочли эту обложку непристойной и восхваляющей сексуальную объективацию, в некоторых местах отказывались принимать журнал в продажу или оборачивали в пленку, будто это была порнография. Тем не менее тираж номера достиг 1 млн экземпляров, а сама героиня была весьма довольна снимком. «Я чувствовала себя роскошной, прекрасной и более свободной в своем теле», — заявляла Деми Мур, подчеркивая, что этот снимок, на ее взгляд, провозглашает семейные ценности.
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Деми Мур, Vanity Fair, 1991 год. Обнаженная фотография беременной Деми Мур, сделанная Энни Лейбовиц, вызвала горячие споры в редакции Vanity Fair — некоторые сотрудники были категорически против того, чтобы использовать снимок для обложки, опасаясь скандала. После выхода номера многие читатели действительно сочли эту обложку непристойной и восхваляющей сексуальную объективацию, в некоторых местах отказывались принимать журнал в продажу или оборачивали в пленку, будто это была порнография. Тем не менее тираж номера достиг 1 млн экземпляров, а сама героиня была весьма довольна снимком. «Я чувствовала себя роскошной, прекрасной и более свободной в своем теле», — заявляла Деми Мур, подчеркивая, что этот снимок, на ее взгляд, провозглашает семейные ценности. 
© Vanity Fair
Бритни Спирс, Rolling Stone, 1999 год. Это была первая обложка Бритни Спирс, вышедшая после того, как ее дебютный альбом … Baby One More Time стал трижды платиновым. И хотя сама 17-летняя певица считала успехом съемку для серьезного музыкального журнала, читатели сочли образ скандальным. По их мнению, фотография Дэвида Лашапеля сексуализировала несовершеннолетнюю девочку.
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Бритни Спирс, Rolling Stone, 1999 год. Это была первая обложка Бритни Спирс, вышедшая после того, как ее дебютный альбом … Baby One More Time стал трижды платиновым. И хотя сама 17-летняя певица считала успехом съемку для серьезного музыкального журнала, читатели сочли образ скандальным. По их мнению, фотография Дэвида Лашапеля сексуализировала несовершеннолетнюю девочку. 
© Rolling Stone
Жизель Бюндхен и Леброн Джеймс, Vogue US, 2008 год. Обложка с моделью Жизель Бюндхен и баскетболистом Леброном Джеймсом вызвала волну возмущения в США. Журнал обвинили в расизме, поскольку на снимке темнокожий мужчина выглядел агрессивным, а белокожая женщина — беспомощной. Как писало издание Today, изображение баскетболиста наводило на параллели с Кинг Конгом. «Джеймс принимает позу, которая некоторым напоминает гориллу, обнажает зубы, одной рукой как бы ведя мяч в дриблинге, а другой — держа Бюндхен за крошечную талию», — так описывало издание снимок фотографа Энни Лейбовиц. Примечательно, что, анонсируя обложку, Vogue с гордостью подчеркивал — она станет первой в истории журнала, на которой изображен темнокожий мужчина. Однако вместо похвалы за достижение издание получило волну критики.
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Жизель Бюндхен и Леброн Джеймс, Vogue US, 2008 год. Обложка с моделью Жизель Бюндхен и баскетболистом Леброном Джеймсом вызвала волну возмущения в США. Журнал обвинили в расизме, поскольку на снимке темнокожий мужчина выглядел агрессивным, а белокожая женщина — беспомощной. Как писало издание Today, изображение баскетболиста наводило на параллели с Кинг Конгом. «Джеймс принимает позу, которая некоторым напоминает гориллу, обнажает зубы, одной рукой как бы ведя мяч в дриблинге, а другой — держа Бюндхен за крошечную талию», — так описывало издание снимок фотографа Энни Лейбовиц. Примечательно, что, анонсируя обложку, Vogue с гордостью подчеркивал — она станет первой в истории журнала, на которой изображен темнокожий мужчина. Однако вместо похвалы за достижение издание получило волну критики. 
© Vogue US

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Ким Кардашьян, Paper, 2014 год. Обложка нью-йоркского глянцевого журнала с Ким Кардашьян ставила перед собой целью «взрыв» интернета. И это удалось — ежедневное число посетителей сайта малоизвестного издания с выходом выросло почти в 20 раз. Снимков, сделанных фотографом Жаном-Полем Гудом, было два, и оба обыгрывали размер ягодиц героини. На первом Кардашьян, одетая в черное платье, открывает бутылку шампанского — и струя льется прямо в бокал, установленный на ее крестце. На другом снимке платье приспущено, обнажая ягодицы. Обложка запустила в обществе ожесточенную дискуссию о сексуальной эксплуатации и материнстве — за полгода до этого, в июне 2013-го, Ким Кардашьян родила свою старшую дочь Норт Уэст. Сама телезвезда отреагировала на споры постом в соцсетях. «А еще говорят, у меня нет таланта! Попробуйте удержать бокал шампанского на своей заднице», — написала она.
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Ким Кардашьян, Paper, 2014 год. Обложка нью-йоркского глянцевого журнала с Ким Кардашьян ставила перед собой целью «взрыв» интернета. И это удалось — ежедневное число посетителей сайта малоизвестного издания с выходом выросло почти в 20 раз. Снимков, сделанных фотографом Жаном-Полем Гудом, было два, и оба обыгрывали размер ягодиц героини. На первом Кардашьян, одетая в черное платье, открывает бутылку шампанского — и струя льется прямо в бокал, установленный на ее крестце. На другом снимке платье приспущено, обнажая ягодицы. Обложка запустила в обществе ожесточенную дискуссию о сексуальной эксплуатации и материнстве — за полгода до этого, в июне 2013-го, Ким Кардашьян родила свою старшую дочь Норт Уэст. Сама телезвезда отреагировала на споры постом в соцсетях. «А еще говорят, у меня нет таланта! Попробуйте удержать бокал шампанского на своей заднице», — написала она. 
© Paper
Джиджи Хадид, Vogue France, 2016. К своим 20 годам американская супермодель Джиджи Хадид уже успела украсить обложки австрийского, итальянского, бразильского, голландского и испанского Vogue. Французская версия издания стала первой «голой» обложкой манекенщицы. Изначально снимков, сделанных знаменитым дуэтом фэшн-фотографов, Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом, было два: на первом Хадид позировала в твидовом пиджаке Chanel на голое тело, на втором — полностью отказалась от одежды, оставив на себе лишь туфли и украшения легендарного французского Дома моды. Анонсируя обложку в соцсетях, супермодель пояснила: «В этом варианте на мне в основном Chanel №5».
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Джиджи Хадид, Vogue France, 2016. К своим 20 годам американская супермодель Джиджи Хадид уже успела украсить обложки австрийского, итальянского, бразильского, голландского и испанского Vogue. Французская версия издания стала первой «голой» обложкой манекенщицы. Изначально снимков, сделанных знаменитым дуэтом фэшн-фотографов, Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом, было два: на первом Хадид позировала в твидовом пиджаке Chanel на голое тело, на втором — полностью отказалась от одежды, оставив на себе лишь туфли и украшения легендарного французского Дома моды. Анонсируя обложку в соцсетях, супермодель пояснила: «В этом варианте на мне в основном Chanel №5». 
© Vogue France
Леди Гага, Vogue Hommes Japan, 2010. «Мясное платье» американской певицы Леди Гаги, созданное для нее дизайнером Франком Фердинандом, наделало много шума: звезду критиковали далеко не только защитники животных и вегетарианцы. Широкой публике наряд был представлен 12 сентября 2010 года, когда звезда появилась в нем на 27-й церемонии музыкальных наград MTV Video Awards в Лос-Анджелесе. Однако не все знают, что знаменитому «мясному платью» предшествовало не менее эпатажное «мясное бикини», в котором Леди Гага снялась для обложки японского Vogue Homme, — автором снимка стал фотограф и клипмейкер Терри Ричардсон. Досталось за эту обложку всем — и певице, и Vogue и Терри Ричардсону, которого, помимо прочего, обвинили в плагиате (по мнению колумниста издания Entertainment Weekly, фотограф позаимствовал идею с мясным бикини у авторов шоу «Топ-модель по-американски»).
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Леди Гага, Vogue Hommes Japan, 2010. «Мясное платье» американской певицы Леди Гаги, созданное для нее дизайнером Франком Фердинандом, наделало много шума: звезду критиковали далеко не только защитники животных и вегетарианцы. Широкой публике наряд был представлен 12 сентября 2010 года, когда звезда появилась в нем на 27-й церемонии музыкальных наград MTV Video Awards в Лос-Анджелесе. Однако не все знают, что знаменитому «мясному платью» предшествовало не менее эпатажное «мясное бикини», в котором Леди Гага снялась для обложки японского Vogue Homme, — автором снимка стал фотограф и клипмейкер Терри Ричардсон. Досталось за эту обложку всем — и певице, и Vogue и Терри Ричардсону, которого, помимо прочего, обвинили в плагиате (по мнению колумниста издания Entertainment Weekly, фотограф позаимствовал идею с мясным бикини у авторов шоу «Топ-модель по-американски»). 
© Vogue Hommes Japan
Тесс Холлидей, Cosmopolitan UK, 2018. Появление на обложке британского Cosmopolitan самой обсуждаемой плюс-сайз-модели в мире произвело эффект разорвавшейся бомбы. 33-летняя американка Тесс Холлидей, вес которой на момент съемки составлял более 155 килограммов при росте 165 сантиметров, позировала в купальнике, а вынос на обложке гласил: «I want the haters to kiss my ass» (с англ: «Я хочу, чтобы ненавистники поцеловали меня в задницу»). Провокация удалась: журнал обвинили в пропаганде ожирения, а саму героиню — в том, что своей внешностью она фактически популяризирует нездоровый образ жизни.
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Тесс Холлидей, Cosmopolitan UK, 2018. Появление на обложке британского Cosmopolitan самой обсуждаемой плюс-сайз-модели в мире произвело эффект разорвавшейся бомбы. 33-летняя американка Тесс Холлидей, вес которой на момент съемки составлял более 155 килограммов при росте 165 сантиметров, позировала в купальнике, а вынос на обложке гласил: «I want the haters to kiss my ass» (с англ: «Я хочу, чтобы ненавистники поцеловали меня в задницу»). Провокация удалась: журнал обвинили в пропаганде ожирения, а саму героиню — в том, что своей внешностью она фактически популяризирует нездоровый образ жизни. 
© Cosmopolitan UK
Кейт Уинслет, GQ, 2003. Обратная история случилась с Кейт Уинслет, тело которой фоторедакторы британского GQ специально подогнали под «модельные» параметры: актрисе удлинили ноги, уменьшили объем бедер и талии. Звезда «Титаника», которая всегда выступала за естественность, публично открестилась от «чужого» тела и обвинила издание в обмане, ханжестве и лицемерии. «Эти фото не имеют ничего общего с моим изображением. Ретуширование было чрезмерным. Я не просто не выгляжу так, но и не желаю так выглядеть! Я не хочу быть лицемеркой, а потому официально заявляю, что внезапно не сбросила 30 фунтов», — возмутилась актриса. Представители GQ извиняться не стали: ретушь признали, однако отметили, что Уинслет видела снимки и утвердила их размещение на обложке.
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Кейт Уинслет, GQ, 2003. Обратная история случилась с Кейт Уинслет, тело которой фоторедакторы британского GQ специально подогнали под «модельные» параметры: актрисе удлинили ноги, уменьшили объем бедер и талии. Звезда «Титаника», которая всегда выступала за естественность, публично открестилась от «чужого» тела и обвинила издание в обмане, ханжестве и лицемерии. «Эти фото не имеют ничего общего с моим изображением. Ретуширование было чрезмерным. Я не просто не выгляжу так, но и не желаю так выглядеть! Я не хочу быть лицемеркой, а потому официально заявляю, что внезапно не сбросила 30 фунтов», — возмутилась актриса. Представители GQ извиняться не стали: ретушь признали, однако отметили, что Уинслет видела снимки и утвердила их размещение на обложке. 
© GQ

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Ксения Собчак, «Tatler Россия», 2016 год. В 2016 году Ксения Собчак повторила знаменитую «беременную» обложку Деми Мур: телеведущая публично подтвердила свою беременность, снявшись полностью обнаженной для российского издания Tatler. Правда, все пошло не совсем по плану. Cнимок, автором которого стал модный фэшн-фотограф Даниил Головкин, был слит в сеть за несколько недель до выхода журнала, и Собчак пришлось выступить с официальным заявлением: «Раз уж тут такой информационный слив — вот вам, держите. Наша декабрьская обложка. Такой Ксении Собчак вы еще не видели». Критика и негативные комментарии не заставили себя долго ждать: «Жалкая пародия на Деми Мур»; «Кроме рвотного рефлекса никаких эмоций больше не вызывает»; «Ничего святого не осталось. Все напоказ. Может и роды покажете?»; «Материнство — это таинство! Но не бесстыдство».
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Ксения Собчак, «Tatler Россия», 2016 год. В 2016 году Ксения Собчак повторила знаменитую «беременную» обложку Деми Мур: телеведущая публично подтвердила свою беременность, снявшись полностью обнаженной для российского издания Tatler. Правда, все пошло не совсем по плану. Cнимок, автором которого стал модный фэшн-фотограф Даниил Головкин, был слит в сеть за несколько недель до выхода журнала, и Собчак пришлось выступить с официальным заявлением: «Раз уж тут такой информационный слив — вот вам, держите. Наша декабрьская обложка. Такой Ксении Собчак вы еще не видели». Критика и негативные комментарии не заставили себя долго ждать: «Жалкая пародия на Деми Мур»; «Кроме рвотного рефлекса никаких эмоций больше не вызывает»; «Ничего святого не осталось. Все напоказ. Может и роды покажете?»; «Материнство — это таинство! Но не бесстыдство». 
© Tatler Россия
Валерия, «СтарХит», 2018 год. Весной 2018 года, незадолго до своего 50-летия, певица Валерия снялась обнаженной для обложки журнала «СтарХит». На снимке артистка позировала топлес, прикрывая грудь руками, а вынос на обложке гласил: «В 50 лет я перестала стесняться своего тела». После того как обложка была опубликована в социальных сетях, пользователи разделились на два лагеря: одни восторгались идеальной фигурой звезды и сравнивали ее с нестареющим Дорианом Греем, другие обвиняли Валерию в излишней откровенности. «Не ожидала такого от Валерии»; «Кроме как раздеться, больше привлечь нечем?»; «Позорище»; «В 50 голенькая на обложечке»; «И эта туда же! Как они достали своими телами и сиськами», — возмущались критики.
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Валерия, «СтарХит», 2018 год. Весной 2018 года, незадолго до своего 50-летия, певица Валерия снялась обнаженной для обложки журнала «СтарХит». На снимке артистка позировала топлес, прикрывая грудь руками, а вынос на обложке гласил: «В 50 лет я перестала стесняться своего тела». После того как обложка была опубликована в социальных сетях, пользователи разделились на два лагеря: одни восторгались идеальной фигурой звезды и сравнивали ее с нестареющим Дорианом Греем, другие обвиняли Валерию в излишней откровенности. «Не ожидала такого от Валерии»; «Кроме как раздеться, больше привлечь нечем?»; «Позорище»; «В 50 голенькая на обложечке»; «И эта туда же! Как они достали своими телами и сиськами», — возмущались критики. 
© «СтарХит»
Модель Хайди Клум и ее дочь Лени в фотосессии для бренда белья Intimissimi, 2024 год
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Модель Хайди Клум и ее дочь Лени в фотосессии для бренда белья Intimissimi, 2024 год 
© Intimissimi

Немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум раскритиковали за откровенные фотосессии с 19-летней дочерью — начинающей моделью Лени Клум. Пользователи сети назвали снимки «неуместными» и «вызывающими», обвинили Клум-старшую в эксплуатации дочери-подростка и посоветовали обратиться к психотерапевту.

«Какая нормальная мать будет позировать со своей дочерью в нижнем белье?»; «Здесь явно что-то не так»; «Готова на все ради денег»; «Хайди нуждается в серьезной терапии. Это совершенно неуместно», — возмутились читатели Daily Mail.

Впрочем, знаменитостям вообще и Клум в частности к такому не привыкать: критика для них само собой разумеющееся, а провокационные фотосессии — еще один повод напомнить о себе.

«Газета.Ru» вспоминает самые обсуждаемые «голые» обложки звезд — с 90-х до наших дней.