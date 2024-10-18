«Ах какие эмоции»: Виторган призвал «терпеть» ремейки советских фильмов

Актер Эммануил Виторган считает, что в России снимают вполне адекватное количество ремейков советских фильмов, даже можно было бы больше. В беседе с NEWS.ru на Международном кинофестивале «Евразия-Кинофест» он добавил, что не каждая из этих картин может похвастаться качеством, но тут уж ничего не поделать.

Объем нормальный, даже хочется побольше, только чтобы они были получше качеством. Не каждый фильм вызывает положительные, прямо ах какие эмоции. Но это труд, это работа, так что надо терпеть, — резюмировал артист.

Также Виторган призвал не осуждать артистов, покинувших Россию после начала СВО, поскольку это их личный выбор, который никого не касается. Эти люди прожили какое-то количество лет рядом с российской публикой, принесли массу приятных минут для миллионов людей, поэтому эту память надо сохранить, и на этом все, подчеркнул актер.

Ранее Виторган в разговоре с NEWS.ru отказался назвать размер своей пенсии, но отметил, что всеми финансовыми вопросами в семье занимается его супруга Ирина Млодик. Актер признался, что абсолютно ничего не понимает в этих вещах, в то время как жена — человек деловой. Сам же Виторган, по его словам, не разбирается ни в чем, кроме своей профессии.

До этого Виторган рассказал NEWS.ru, что считает секс-символом СССР свою жену и не может назвать никого другого. При этом он не уточнил, кого именно имеет в виду — Аллу Балтер, которая умерла в 2000 году от рака после 29 лет семейной жизни, или Ирину Млодик, с которой они поженились в 2003 году.