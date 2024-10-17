Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян тайно разошелся с женой

Несколько дней назад российский актер театра и кино Андрей Гайдулян оказался в центре скандала. Дело в том, что звезду сериала «СашаТаня» заметили в ночном клубе в компании очаровательной брюнетки. Однако, по официальным данным, артист женат. После того как соответствующий ролик оказался в Сети, на Андрея вылился шквал негатива. Публика задалась вопросом, что на этот счет думает его супруга — актриса Александра Велескевич.

А она, судя по всему, ничего и не думает. Пару часов назад выяснилось, что Гайдулян расстался с женой еще летом 2023 года. Об этом журналистам издания «СтарХит» рассказал человек из окружения артиста.

«Ребята разъехались еще прошлым летом. Они в принципе никогда не афишировали своих отношений… Андрей и Александра решили никому не сообщать, когда и почему разошлись. Бывшие сохранили хорошие отношения и даже снялись в новом сезоне сериала», — сообщил приятель Гайдуляна.

Андрей и Александра смогли сохранить нормальные взаимоотношения. Они продолжили вместе сниматься в «СашеТане», где Велескевич играет учительницу экранного сына Гайдуляна. На съемочной площадке, как уточнили в источнике, никто и не догадывался о переменах в личной жизни актеров.