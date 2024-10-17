Покинувший Россию комик оценил новое место жительства

Стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Португалии, назвал новое место жительства райским в ролике на своем YouTube-канале. По его словам, по приезду в страну на остров Мадейра он влюбился в него «раз и навсегда».

Артист отметил, что некоторое время после отъезда из РФ искал новую страну для проживания. Он по месяцу прожил в Грузии, Израиле и Великобритании, прежде чем остановиться на Португалии.

Также юморист сообщил о рождении летом в Португалии дочери, которая сразу получила местное гражданство. По его словам, сейчас благодаря этому он с семьей становятся обладателями вида на жительство в республике.

Ранее Дмитрий Романов признался, что заработал на родине около $2 млн (195 млн рублей). В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он рассказал, что на эти деньги купил себе квартиры, машины, дома и объездил весь мир. Юморист также признался, что считает себя успешным человеком.

Комик признался, что ему удалось построить успешную карьеру на российском ТВ благодаря «таланту и мозгам». По словам артиста, после хорошего старта на телевидении он начал работать над сольными программами. Как уточнил Романов, о своих успехах он рассказал для того, чтобы привлечь людей к его новой профессии — коуча.

До этого стало известно, что средний доход блогеров, работающих на аутсорс-площадках в качестве индивидуальных предпринимателей, снизился вдвое за 12 месяцев. Участники рынка связывают это с переходом рекламодателей на другие форматы и избытком предложения на блогерском рынке.