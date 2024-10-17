Переехавшая в Россию Таисия Повалий купила дом в ипотеку

Таисия Повалий, третий год проживающая в России, купила дом в ипотеку. Певица призналась корреспонденту URA.RU, что исправно вносит в банк ежемесячные платежи.

В Москве у певицы не было своего жилья. В прежние годы, она приезжая в Россию на гастроли, останавливалась в съемной квартире. После переезда из Киева на ПМЖ в Москву Таисия сразу задумалась о покупке собственного дома. Не так давно она смогла осуществить свою мечту.

Повалий никогда не скрывала: денег на покупку столичного жилья у нее не было. Поэтому артистке пришлось обратиться за помощью к банкирам.

«Я дом купила в ипотеку, — честно признается артистка. — Сейчас исправно плачу ежемесячные платежи. Дом мы купили б/у, не новый. В нем до нас жили люди 10 лет. Мы ничего не покупали особого, потому что они оставили нам мебель. Ремонт тоже не делали. Сейчас это не обязательно. В доме ремонт уже был. Пока мне все нравится. Поэтому о новом ремонте не задумывалась. Вот, выплачу ипотеку, тогда и сделаю».

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По словам артистки, в ее доме есть место для каждого члена ее семьи. Напомним, что Таисия переехала в Москву вместе с мужем и пожилой матерью. Рядом с домом Повалий есть небольшой участок. Впрочем, певица огородничеством пока не занимается.

«В Киеве у меня были грядки: мы выращивали неплохой урожай, — делится артистка. — Здесь у нас другой участок абсолютно: другая земля, другие растения. Тут нет такой земли, чтобы можно было что-то посадить и вырастить. Зато у меня на участке много елок: воздух чистый, дышится прекрасно.

Певица сейчас активно работает, чтобы выплатить ипотеку. На съемках и выступлениях ее сопровождает муж и продюсер Игорь Лихута. С ним певица живет уже больше 30 лет. При этом, по словам Повалий, в их паре случаются разногласия.

«Мы, как правило, ссоримся на бытовой почве, — говорит звезда. — Но долго друг на друга не дуемся. Поссоримся и сразу начинаем разговариваем. Знаете, даже моя мамочка удивляется: „Как вы так можете? Поссоритесь и уже снова общаетесь“. Наверное, в этом и есть главный залог наших отношений. Мы не обижаемся друг на друга подолгу».

Звезда рассказала, что сейчас вместе с мужем они активно готовятся к ее юбилею. Вскоре исполнительнице хита «Одолжила» исполнится 60 лет. Круглую дату певица планирует отметить с помпой: планируется большой концерт в Кремлевском дворце.