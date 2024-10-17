Лоза признался, верит ли он в инопланетян

Певец, музыкант Юрий Лоза признался в беседе с «Радио 1», что не верит в пришельцев. По его словам, нет сомнений, что этот мир был создан, однако сделали это не инопланетяне.

То, что этот мир создан, это очевидно, так как сам он не смог бы стать настолько сложным и совершенным. Но в то, что его создали какие-то зеленые человечки, я поверить не могу, — объяснил певец.

Музыкант отметил, что представление о звездном небе не соответствует логике. Если там все движется и летает, оно не должно быть таким статичным, добавил Лоза.

До этого певец заявил, что никогда не отрицал круглую форму Земли. Однако артист уверен, что планета имеет не шарообразную, а плоскую форму. Лоза подчеркнул, что основывается в суждениях на личном опыте и трудах древнегреческих философов Платона, Сократа и Аристотеля. Также Лоза выразил солидарность с американским писателем-конспирологом Эриком Дубэем, который издал цикл роликов «Скрываемая правда». Композитор добавил, что общество плоской Земли существует почти 200 лет.

Также Юрий Лоза рассказал, что люди помнят учителей, если они после окончания школы периодически их видят, когда проходят мимо школы. По его словам, он не помнит никого из них, так как уехал в детстве в другой город.