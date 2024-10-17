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Певец Миша Житов признался, что раньше «фанатично» готовился к конкурсам

Победитель «Музыкастинга 7.0» на «Новом Радио» Миша Житов рассказал Звук Медиа, что раньше «ужасно и фанатично» готовился к выступлению на конкурсах.

Певец Миша Житов признался, что раньше «фанатично» готовился к конкурсам
© Звук

Полуфиналист пятого сезона «Голоса» решил, что надо принимать себя, репетировать, но без издевательства по отношению к себе.

«Я понял, что хватит уже гоняться там за какой-то лучшей версией себя, надо просто быть в моменте… Я просто, так сказать, аккуратненько порепетировал, спел, посмотрел какие-то движения», — отметил Миша.

Музыкант добавил, что всегда старается выспаться перед концертом и посмотреть на выступления великих артистов: Майкла Джексона, Джорджа Майкла, Уитни Хьюстон.

Ранее Дима Билан заявил, что отказал в совместной песне Леди Гаге.

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