Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде

Певица Полина Гагарина обратилась с иском в Европейский суд, добиваясь отмены введенных против нее санкций. Информация об этом размещена на официальном сайте суда.

24 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа, запрет на вещание в Евросоюзе ряда российских СМИ, а также ограничительные меры в отношении 116 россиян. В санкционные списки были внесены в том числе певец Shaman, артистка Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин.

Гагарина приняла решение обратиться в Европейский суд, добиваясь исключения ее из санкционного списка. Иск был подан 3 сентября.

«Заявитель требует, чтобы суд аннулировал Решение Совета (CFSP) 2024/1738 от 24 июня 2024 года, изменяющее Решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Защита Гагариной привела четыре главных довода в пользу певицы, в том числе обратив внимание на «нарушение принципа правовой определенности» и «нарушение принципа свободы искусства».